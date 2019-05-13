高分群同分人數暴增！15滿級分 研擬再切3等份供鑑別

2019-05-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學學測罕見發生數學科滿級分七七八二人、創十八年來新高，國文科也出現頂標、前標都為十三級分窘境，引發學測鑑別度不足質疑；大考中心坦言，今年數學難鑑別出高分群，若為招生順利，擬將十五級分再切三等份供同分使用；外界則呼籲公布學測題庫，教育部認為不是不可行，然需社會建立可能被猜題、撞題的共識。

國教行動聯盟等家長團體，乃至高中端部分教師等皆質疑，今年學測考題的鑑別度、穩定度皆不足，數學科太簡單，滿級分生較去年暴增四千多人，衍生後續大學甄試申請二、三類組同分大增，甚至需增額錄取問題。

數學滿級分7782人 18年新高

大考中心副主任鄭中平解釋，若將今年三十三％高分群考生平均得分數，減去後三十三％低分群考生平均得分數，其標準差越大，代表越能鑑別出高分及低分學生落差，今年數學科高分群及低分群得分標準差是廿五．六，比往年的廿一到廿四高，應更可鑑別出高分及低分考生的差異。

但大考中心統計顯示，今年不僅十五級分人數七千多、佔比五．八二％，大幅高於往年的一．四％至二．七％，十一至十四級分佔比也都較往年增加，高分群明顯較往年多，七至零級分低分群則明顯較往年佔比大減，顯示高低分分佈與往年確實大不同，穩定度不足。

大考中心主任張茂桂坦言，難題變多雖可區別高分群，但中、低分群難鑑別，也連帶影響高中數學教學，產生部分學子放棄數學效應，若專為高分群的升學設計，可研擬將各科十五級分再細分為三等份，十五、十五A跟十五AA，僅供同分篩選使用，但仍需與招聯會等研議可行性。

教團呼籲公布學測題庫

但國教行動聯盟等則批評，十五級分再細分，僅解決前段高分群問題，憂其他級分也恐同分導致增額，直接建議學測應增為卅級分。

大學招聯會執行秘書戴念華則說，目前有聽到十五級分再分三級，也有要求增為廿級分、廿五級分、卅級分等，相關意見都會蒐集，待考季結束後，加上大數據分析並進一步研議。

大考中心副主任黃璀娟表示，題庫公布再加上將考題給每年高中生實際預試，可更了解試題難易與穩定度，但恐無法承擔洩題風險。

教育部次長劉孟奇認為，社會對大考寄予厚望，不希望題目被補習班或高中模擬考「猜中」，若要公布題庫、建立預先測試考題的機制，需社會再討論建立共識。

近4年大學學測數學科各級分與人數占比分布統計

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