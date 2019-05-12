《健康聚寶盆》體感互動遊戲 高齡輕鬆復健

2019-05-12

文／蘇宜家

高齡社會已來臨，歐、美、日等國近年來競相研究開發各式各樣不同的高齡玩具，例如排遣寂寞的科技玩具、促進肌肉伸展的遊戲軟體，以及訓練認知、防止老化的益智遊戲等，可供銀髮族選擇。

高齡長者們最需要訓練加強的部分包括：大關節的伸展活動、平衡感及重心轉移、手眼協調和注意力等都可藉由體感式互動遊戲達成。新式的體感互動遊戲，就連坐著輪椅的長輩們都可輕鬆參與。這種虛擬實境的樂趣，不輸傳統丟沙包或是徒手爬牆等復健運動。

融入復健治療 提高參與

體感互動遊戲可提供的選擇也相當多樣化，例如婆婆可拿著小網子對著螢幕撈啊撈，模擬在夜市撈金魚；也可以拿著軟棒將球分配到紅或白不同的籃子裡（圖1）；或是用雙腳踩著腳踏墊，拚命地想踩地鼠、射箭得分（圖2）；伯伯也可雙手戴著手套，不停對著電視螢幕抓金幣或是抓調皮躲在窗戶後的小朋友（圖3）。

這些遊戲由於輕鬆有趣，長者們往往興致高昂、精神集中，採團體方式進行時，長輩們往往還會互相分享得高分的小撇步，連帶增進社交互動技巧。

遊戲前 先做關節運動暖身

為了避免運動傷害，參與此類遊戲團體前，建議長輩們先做關節運動暖身，平衡感較差的人也應有人從旁看護，避免跌倒；進行活動30分鐘左右也應有適當的休息時間，讓身體及眼睛放鬆。

利用現今流行的體感互動遊戲融入復健治療，不僅可以訓練長者們的動作及認知功能，遊戲提供的豐富聲光回饋及娛樂性，更可提升參與的動機，讓這些銀髮族們活到老，學到老，動到老！

（作者為高雄市立大同醫院職能治療師）

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