育齡提高 新手媽媽平均30.9歲

2019-05-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕近年國人生育年齡持續上升，內政部在母親節前夕公布二○一八年生育統計數據，去年生育第一胎的媽媽平均年齡為三十．九歲，比起前年又微幅增加，其中三十五歲以上者佔總人數二十二．三％，比起十年前增加多達十三．五％。

35歲以上高齡產婦佔22.3％

據內政部統計，去年的新手媽媽平均年齡為三十．九歲，比去年微幅增加○．○七歲，與十年前相比增加了二．○三歲。去年所有產婦的平均年齡為三十二．○三歲，也比去年微增○．○六歲，比十年前增加了二．二歲，且呈逐年上升趨勢。

內政部分析，近十年來，未滿三十歲就生第一胎的媽媽人數持續下降，三十五歲以上才生第一胎者則逐年上升，十年來共增加十三．五四％，顯示國人婚育年齡持續遞延。

至於整體嬰兒出生數，內政部表示，去年嬰兒出生數為十八萬○六五六人，較前年減少一萬三九六○人，但除了二○一○年適逢虎年，導致出生數僅十六萬六○○○人外，各年出生數仍維持在十八萬人以上。

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