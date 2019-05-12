自閉女孩難開口 敲鍵盤謝母不離棄

2019-05-12

〔記者翁聿煌／新北報導〕母親節到了，大部分的子女都會用言語告訴媽媽「我愛您」，對自幼患有自閉症的賴櫟安卻很困難；不過她還是用鍵盤敲出「感謝媽媽對我不離不棄的愛」，媽媽呂尹汝只能讓淚水留在眼眶中，要堅定陪著愛女走下去。

十八歲的櫟安是新店高中三年級學生，雖然是自閉兒，但在班上備受老師和同學們關懷，讓她每天都想要去上學，櫟安無法用言語表達自己的需求，必須透過電腦打字與外界溝通，大家可以從她的文字中感受到，她努力想克服自閉症帶來的限制，和她奮戰不懈的毅力。

提筆傾訴病症心聲 三獲文薈獎

櫟安三度榮獲文化部「文薈獎」—全國身心障礙者文藝獎，她在作文題目：最美麗的風景—「大樹底下生命奇蹟」中寫著，「打從出娘胎，我的腦神經線就搭錯線，所有的錯誤自此開始，我的聰慧無人知曉，我的情感無處可發，我的五感全被打入冷宮，人生頓時成黑白電影，我抗議大哭、搗蛋都沒用。」櫟安曾被以為有智能障礙，國小和國中都被安置在特教班就讀，讓她自覺人生無望。

所幸她有一個永不放棄的媽媽，瘋狂為她安排早療課程，「一週七天我有六天在上各種不同類型早療課程，舉凡認知、語言、感統、職能、音樂治療、寵物治療等，都是我每週每天必練的武功秘笈」。

呂尹汝終於在櫟安小五時，幫她找到一扇與世界連結的窗口，帶她學會用電腦打字與人溝通，從此櫟安的生命豁然開朗，她用文字證明自己的存在和價值，洗練優美的文字，讓她愈來愈有自信。

即使生命遭逢許多困頓，櫟安激勵自己在病症中努力奮鬥，犧牲假期到各地協助自閉症家庭、參與相關活動，永遠站在櫟安身後的呂尹汝，則是她最有力的靠山、最溫暖的港灣。

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