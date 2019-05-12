遭火吻險喪命 靠針線再成超人媽媽

2019-05-12

上半身25％皮膚燒傷 2歲幼女看到又哭又躲

〔記者楊綿傑／台北報導〕原本是全職媽媽負責照顧一家老小的淑慧，一次意外造成上半身嚴重燒傷，差點連命都沒了，從照顧者變成最需要被照顧的人，但她不放棄，走過異樣眼光及辛苦的復健歷程，參與陽光基金會「微笑發條工作隊」學習車縫技術，一針一線完成許多作品讓她可幫忙負擔家計，現在又是可以照顧一家人開朗的超人媽媽了。

卅七歲的淑慧，丈夫是警務人員，原本全職在家照顧身體不好的公婆及年幼的三名女兒。大約三年前，因同時使用精油氣瓶及烹煮東西，被突然閃現的大火燒傷，上半身四分之一的皮膚都遭殃，住進加護病房後還因感染，差點丟命。

植皮手術與清創治療過程中的痛楚還不是最大考驗，淑慧回憶，傷後外觀改變，出院時兩歲的小女兒看到她大哭閃避，她當時心痛到淚流滿面。雖然也怨嘆「自己怎麼不小心」，可是為了家，還是必須站起來。

復健痛如千萬針扎 樂觀克服異樣眼光

淑慧形容，復健的痛楚有如千萬根針不斷扎過來，常常花費很多時間、精力，進步只有一點點，讓她挫折感很重，一度想放棄。但復健過程中，淑慧接觸到許多氣爆的傷友，讓她感受「自己還是幸運的」，老天爺雖然讓她受傷，但重要器官沒受影響，已是萬幸。

初期復健，淑慧出門買菜總遭人指指點點，還有人一見到她就跑，「好像我是可怕的傳染病」，不過她漸漸沒那麼在意，「要看就讓他們看」，言談中不時出現爽朗笑聲。

淑慧說，原本打算孩子大了可以外出工作貼補家用，但現在這樣誰會僱用？因此她重拾學生時候的興趣，拿起針線及織品，加入高雄「微笑發條工作隊」，從基礎車縫技術開始學習，現在已經可在老師指導下接單，逐漸有了收入。

「現在已經回復可以照顧全家老小的狀態！」淑慧的語氣高昂，希望藉由過來人的經歷，鼓勵傷友多多與外界接觸，積極復健，「不要一直覺得自己在黑暗的地方，要相信一定會有希望的光出現」。

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