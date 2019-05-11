小番茄洗出「黃綠水」 專家：免驚非農藥

2019-05-11

記者劉濱銓／南投報導

最近正好是小番茄的產期，鮮甜脆口相當受歡迎，只是民眾買回家清洗食用，卻發現浸泡過小番茄的清水，竟變成黃綠色，擔心果皮是否溶出有害物質；對此，台中農改場表示，小番茄表皮會分泌果蠟、蜜露，果梗蒂頭則有葉綠素，用水浸泡就會出現黃綠色，屬正常現象，並非農藥，民眾無須擔憂。

浸泡溶出果蠟、葉綠素

有民眾表示，食用小番茄都會先用清水浸泡，再沖水搓洗，不過就在浸泡的過程，卻發現清水變成黃綠色，必須倒掉再泡一次，黃綠色的情況才會改善，擔心黃綠色的水，是否就是農藥或有害物質。

台中農改場蔬菜研究室副研究員戴振洋則說，水果果實會視自然環境啟動保護機制，分泌像是果蠟的保護層，小番茄的果皮常有蜜露、果蠟，綠色蒂頭則含有葉綠素，用水浸泡溶出黃綠色，是自然的顏色，屬於正常現象，並非農藥，無須過度擔心，清洗水果則是以大量清水搓洗即可。

大量清水搓洗即可

台中農改場表示，小番茄洗出黃綠色的水，並非農藥，因為農藥施灑後，會經陽光照射後分解，或由水果自身代謝掉，農友栽種水果，都會遵守安全採收期，待水果無農藥疑慮後，才會採收，小番茄洗出黃綠色的水，不必太過擔憂。

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