胎位不正 「艾灸轉胎」讓寶寶歸位

2019-05-11

記者方志賢／高雄報導

33歲林小姐懷孕7個多月時，連續3次產檢發現胎位不正，她有嚴重蟹足腫體質，擔心剖腹產的傷疤變蟹足腫，經婦產科轉介到中醫接受艾灸治療後，寶寶胎位轉正，日前她懷足10個月，自然產下3175公克的女嬰。

高醫大附設醫院中醫部婦兒科主任邢郁欣表示，中醫艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」，利用燃燒艾草的熱刺激穴位，影響胎兒的活動力，讓胎位自動轉正。一週做3到5次，每次煙燻約15分鐘，持續2週至1個月，健保給付。

療程2-4週 高醫成功率80%

邢郁欣說，1998年美國醫學會雜誌（JAMA）期刊曾發表成功率約75%，高醫自今年3月至今，共完成12例，其中10例成功轉胎，成功率超過80%。

高醫大婦產部主任詹德富表示，孕婦若胎位不正，一般西醫建議用膝胸臥式運動矯正，但孕婦肚子壓在胸部，容易喘、不舒服，儘管沒有做任何矯正措施，胎位不正的孕婦也有50%會轉正，但中醫艾灸轉胎成功率達80%，且病患不會痛，也沒有侵入性，3月至今已轉介6、7位孕婦，不少人轉胎成功。

無傷口無侵入性 健保給付

邢郁欣說，艾灸轉胎術安全、無傷口、無侵入性、無疼痛，大多數孕婦都可接受，對肚中的胎兒也沒有影響，是中西醫可以合作的好方法。艾灸轉胎最佳時機是在懷孕28到32週，這時子宮的空間比較充足，胎兒轉向機率高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/