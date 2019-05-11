教師法修正案三讀／設專審會 加速汰除不適任教師

2019-05-11

〔記者陳昀、林曉雲／綜合報導〕立法院院會昨天三讀通過「教師法修正案」，強化不適任教師處理機制，新增高中以下學校可由主管機關成立「教師專業審查會」（專審會），作為「教師評審委員會」以外評議途徑，以此制衡不作為學校，加速汰除不適任教師。

「教師法修正案」明確將不適任教師分為「違反性別平等」、「體罰霸凌」、「教學不力」、「其他」四類，並列出終身解聘、原校解聘不續聘等不同程度處置，其中，貪污、性侵有罪，或經性平會調查犯重大性平、兒少案屬實，可直接解聘，且終身不得聘任為教師。

由於教評會過去常被批評「師師相護」，修法也明定，案件若涉性騷、體罰霸凌，必須引進外部專家學者參與教評會審查，至未兼行政或董事的教師代表人數少於委員總額二分之一為止；若主管機關與學校來回審議、復議後仍無結果，可由專審會代決解聘不適任教師，並追究學校相關人員責任；法律也明定專審會的委員人數、任期及各類別代表比例。

在較難認定「教學不力」方面，過去是由教評會代表三分之二出席、審議通過，這次修法也建立複審機制，校方可向主關機關申請由「專審會」調查，調查屬實再送回教評會複查，出席、審議門檻也從三分之二調降到二分之一。

為保障教師權益，三讀條文也增訂教師除有教師法規定的不適任事由外，不得予以解聘、不續聘或停聘。

教育部表示，將在新法正式公布施行期間，多加對外宣導，守護學生學習權益，維護教師專業尊嚴。家長團體和人本均肯定立院此次修法，向友善校園邁出一步。

不過全國教育產業總工會理事長黃耀南直批，新教師法將教師與家長分化、將教師的工作權打到谷底，台灣未來的教育令人擔憂。

黃耀南表示，教師法的修法焦點全部放在「不適任教師」的處理上，專審單位由不具專業的校外人士組成，可透過教評會處置教師的去留，將教師的專業、工作權視若無物。

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