《健康充電站》腎臟腫瘤講座

林口長庚紀念醫院5月11日上午9時至11時20分，在該院醫學大樓1樓第二會議廳（桃園市龜山區復興街5號）舉辦腎臟腫瘤治療講座。
主講人包括：泌尿腫瘤科醫師邵翊紘、虞凱傑、血液腫瘤科醫師蘇柏榮；洽詢電話為（03）328-1200轉5130葉小姐。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
林口長庚紀念醫院5月11日上午9時至11時20分，在該院醫學大樓1樓第二會議廳（桃園市龜山區復興街5號）舉辦腎臟腫瘤治療講座。
主講人包括：泌尿腫瘤科醫師邵翊紘、虞凱傑、血液腫瘤科醫師蘇柏榮；洽詢電話為（03）328-1200轉5130葉小姐。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay