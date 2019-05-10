《健康充電站》腎臟腫瘤講座
列印

2019-05-10

林口長庚紀念醫院5月11日上午9時至11時20分，在該院醫學大樓1樓第二會議廳（桃園市龜山區復興街5號）舉辦腎臟腫瘤治療講座。

主講人包括：泌尿腫瘤科醫師邵翊紘、虞凱傑、血液腫瘤科醫師蘇柏榮；洽詢電話為（03）328-1200轉5130葉小姐。

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