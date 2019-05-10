長庚推AI「多莉」 雙向互動知病況

2019-05-10

記者吳亮儀／台北報導

長庚醫院引進「AI語音雙向互動」機器人，主要針對糖尿病黃斑部病變做專業衛教，讓病患直接透過語音詢問病況，還能透過風險評估，找出高風險病患。

55歲的謝小姐是糖尿病黃斑部病變的病患，她已接觸AI機器人「多莉」3個月，她認為只要靠講話詢問就能獲得黃斑部病變資訊，覺得滿方便且實用。

林口長庚醫院眼科視網膜科主任黃奕修表示，醫院一直研發糖尿病黃斑部病變的「自動化照護」，希望使患者獲得的醫療照護不是只有看診時的幾分鐘，而是更完整、連續性的照護。

他指出，黃斑部病變患者視力已經不好了，進入診間常常得做散瞳檢查，因此在進行疾病衛教時，如果能夠用「聽」而非「看」的方式進行，這樣對病患比較好。

提供專業衛教 就醫更友善

病患在離開診間後，無論是持續追蹤病情或是治療階段，只要連結到系統，都能提供更新資訊，以自身需求為導向，近似於個人化服務轉移到醫療上。

謝小姐說，衛教機器人「多莉」幾乎能回答所有糖尿病黃斑部病變相關問題，包含糖尿病黃斑部病變疾病成因、說明、治療方式與種類說明，例如病患知道需要打針，但對治療的眼內注射針劑不了解，以及健保給付、費用問題等，甚至生活保健問題，例如眼內注射會不會疼痛、能不能碰水等。

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