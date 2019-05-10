減重降血糖 50歲婦月經回來了

2019-05-10

記者蔡淑媛／台中報導

一名50歲婦人工作壓力大且經常加班熬夜，4年前停經以為是更年期，去年11月發現血糖超標、體重飆到90公斤，也認為是更年期，後來在營養師指導下控制飲食和運動，5個月減了12公斤、血糖正常，月經也回來了。

童綜合婦產部主任劉錦成指出，有研究報告認為，血糖控制與荷爾蒙改善有關，婦女約在50歲進入更年期，但前面可能月經不準，而且肥胖較易罹患多囊性卵巢，因排卵功能差而月經不來，可以控制體重、降低血糖，使病症改善，經期變正常。

血糖控制 有助荷爾蒙分泌

這名婦人停經後，體重也逐漸攀升，4年內胖了10公斤，身高163公分，體重有90公斤，BMI值達到34（正常為18.5到24），空腹血糖160g/dl（正常值為70至100）、糖化血色素8.3（小於5.7）已是糖尿病前期，先諮詢營養師，希望首先從飲食控制改善。

康善基金會執行長、營養師閻靜玉指出，婦人有糖尿病家族史，4年多來因為家人生病，再加上工作忙碌，晚餐總在9點以後吃，也睡不好，後來調整作息，早點就寢也重新找回睡眠品質，體重開始下降。

婦人接著養成提早吃晚餐的習慣，晚上9點以後不進食，減少外食，1星期去健身房2次，並定期血糖監測，上個月體重降至78公斤，血糖也降到120mg/dl，糖化血色素5.7變正常。

閻靜玉說，婦人體重減輕、外表變得年輕，還要持續減重到標準的64公斤，不過血糖已經回復正常，今年3月在減重期間，月經回來了，4月的經期也正常，再就醫婦產科發現，荷爾蒙正常，還沒到停經的時候。

劉錦成提醒，更年期來臨前，會有一段時間月經不規則，如果出現經期混亂、1個月來2次、貧血、熱潮紅，最好就醫檢查。

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