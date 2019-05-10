公總無權管轄 Uber億元罰單判免罰

2019-05-10

〔記者溫于德、鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局開罰Uber（台灣宇博數位服務公司）四件總計一億元罰鍰，並勒令停業，Uber不服，提行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認為，Uber公司登記在台北市，交通部公路總局無權管轄，應由台北市府公路主管機關做成處分才合法，判決撤銷原處分，意即Uber勝訴免罰，仍可上訴。

交通部公路總局昨日表示，法院有不同見解，公總尊重，後續等正式收到裁決書後，會提起上訴。

登記在台北市 應由北市府處分

判決指出，交通部公路總局依台北市區監理所調查發現，Uber在二○一七年間透過網路招募司機，藉由Uber App指揮調度車輛營運載客，乘客得以使用信用卡付費，Uber再拆帳分配給接受調度的司機。

公路總局認為，Uber未經申請並核准，利用網路平台經營汽車運輸業，以載攬乘客收取報酬，已違反公路法相關規定，就三件台北市載客、一件台中市載客，開罰四次，每次二五○○萬罰鍰，總計一億元，並勒令停業。

拒繳罰鍰的Uber提行政訴訟主張，公司經營模式為App網路平台，經營模式與呼叫小黃App、PChome、Yahoo拍賣等網路平台業者相似，否認經營計程車客運業，而是科技平台，且依公路法相關規定可知，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」做成，並非公路總局。

公總：違規經營 會提起上訴

公總表示，會把訴訟程序走完，若最高法院仍抱持相同見解，定讞後會將這些裁處案移交各直轄市政府開罰，Uber違規經營客運業是確定之事。

Uber公司表示，Uber重返台灣市場後，致力於履行承諾，遵循納管、納保、納稅原則，並以Uber科技平台，協助合作租賃業、計程車業者加速數位轉型。對台北高等行政法院的判決表達肯定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/