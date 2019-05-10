庭院除蚤吸入驅蟲藥 險毒死自己

2019-05-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕五十六歲溫姓男子因為家中庭院出現跳蚤，噴灑驅蟲藥劑，卻不慎吸入大量藥劑，中毒後跑到鄰近消防分隊求救，經緊急送醫施打解毒劑後救回一命。杉林消防分隊表示，還好當時溫男有隨身攜帶藥物的包裝，讓救護人員能即時應變處置，沒有錯過黃金治療期。

藥劑含有機磷 打解毒劑救命

杉林消防分隊表示，溫男當天在家中以驅蟲藥劑清潔環境，未料風向突然改變，自己站在下風處吸入了大量的驅蟲藥劑，他原本不以為意，但是三個小時後突然覺得頭暈、噁心，相當不舒服，才趕快到消防隊求救。

救護人員請溫男出示驅蟲藥劑包裝，經查發現竟含「有機磷」成分，研判藥物中毒，緊急送往高雄榮總急診時，過程中，溫男突然出現無法呼吸、流眼淚、口鼻分泌物不斷流出等症狀，經過院方緊急處置後才好轉。

杉林消防分隊指出，有機磷在人體攝入後，會出現冒汗、流眼淚、呼吸道分泌物增多、腹瀉及排尿增多等「濕」的症狀。

溫姓男子是透過「吸入」的方式接觸到毒物，所以數小時後才有這些特異性的症狀出現，好在他有隨身攜帶藥物的包裝，讓救護人員能夠透過包裝資訊及發病症狀，快速判斷為有機磷藥物中毒，立即送醫施打解毒劑挽回生命。

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