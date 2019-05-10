台鐵QR Code票 刷過不能再進站／比照高鐵 6月30日啟用嚴謹模式驗票

2019-05-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵四代票務系統QR Code車票上路後，許多旅客疑似影印QR Code重複進出車站逃票，平均每天次數高達三百一十九次，造成嚴重損失。台鐵局表示，六月三十日起將比照高鐵，QR Code車票只要有一個進站紀錄，就無法再度進站，防堵逃票行為。

平均每天319次重複進站

立法委員李昆澤昨於立院質詢時表示，今年四月二十三日至五月六日，台鐵共有四千四百六十九件使用相同QR Code車票重複進出站，平均每天有三百一十九次，這種行為屬偽造車票行為，可處三年以上，十年以下有期徒刑。立委林俊憲也說，據統計，台鐵每年有近一億元的逃票損失，十年損失就高達十億元，台鐵不能只進行道德勸說，要拿出辦法解決。

台鐵局長張政源表示，QR Code驗票系統將於六月三十日啟用嚴謹模式，屆時就像高鐵，QR Code車票只要進站，持相同QR Code車票就無法再度進站。

張政源也解釋，目前多數重複刷QR Code車票，是刷票進站時不確定是否刷成功，馬上重複再刷，不見得是逃票。

每年逃票損失近一億元

不過台鐵路線長、車站多，逃票樣態千奇百怪，像是從無人站搭車，被查票就兩手一攤說沒錢；乘客故意不買票，拿舊車票趁人多時走人工通道，快速晃一下車票進出站；還有乘客只買頭尾兩段車票，東部就有逃票常客，每次都從富里搭到花蓮，買富里—瑞穗、吉安—花蓮車票，中間區間完全不買票，只要車上沒被查到就能順利進出站。

台鐵目前正進行QR Code驗票系統改善，台鐵局表示，以往驗票匝門未有QR Code感應裝置時，超商車票須走人工通道進出，現在除超商車票能刷QR Code進出站外，使用台鐵App購票後，也能直接用手機QR Code車票感應進站，就像使用電子票證嗶一下就能搭車一樣方便。

台鐵局也表示，因為逃票沒有抓到，營業損失是透過補票金額去推估，未來會請列車長積極查票，呼籲旅客不要心存僥倖。

台鐵QR Code驗票系統6月30日啟用嚴謹模式 ，無法憑截圖重複進站。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/