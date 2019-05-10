政院拍板／原民教育對象 將擴大至所有學生

2019-05-10

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實總統蔡英文建立原住民族教育體制的政見，行政院院會昨通過「原住民族教育法修正草案」，草案明定擴大原住民族教育對象，由目前只針對原民生，擴大至學前教育及十二年國教階段的所有學生。

教育部綜合規劃司司長黃雯玲表示，蔡總統提出政見，要打造完整的原住民族教育體系，這次原住民族教育法有五大修法重點。

首先是，擴大原住民族教育實施對象。目前原住民族教育只針對原民生，草案將對象擴大至學前教育及十二年國教階段的所有學生，各級政府應提供學生學習原住民歷史、語言與文化的機會，以促進全體國民認識與尊重原住民。

其次是，完備行政支持體系。中央的教育部與原民會之間，或中央與地方之間要有密切合作網絡，教育部與原民會未來將成立原住民族教育政策會，共同議決重要的原住民族教育事項，中央與地方也有聯席會議進行橫向聯繫，同時強化地方政府實施原住民族教育權責，直轄市或有原住民重點學校的縣市，必須設置原教審議會，地方政府都要有原住民族資源中心研發教材。

第三是強化原住民族參與，未來部落可受委託辦理原住民族教育、可參與規劃及實施原住民族地區學校的民族教育、參與學校課程發展委員會及選編教材、興辦教育推廣機構等。

教育部次長范巽綠說，在部落參與學校課程規劃方面，每個原住民地區的課程發展委員會，將會主動邀請部落與耆老參與。

黃雯玲說，第四是強化師資培育機制。新增族語教師取得教師證書管道、確保公費師資的族語能力、公費師資族語專長與分發學校需求相符等；第五則是建置完整原民教育體系。原民會將會同教育部、文化部與科技部等相關部會，建構完整的教育體系，未來原民會並將另外訂定原住民族學校專法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/