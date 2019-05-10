中國教育統戰 教部要求學校改正

2019-05-10

如再犯 最高可開罰50萬且可連續罰

〔記者林曉雲／台北報導〕中國對我國實施大規模教育統戰、以教育交流名義落地招待我方教師、推動大學校院與中國共青團校（涉屬中方黨政軍教育機關）簽訂姊妹校等；教育部昨天證實此事，已先要求學校改正，否則將依兩岸人民關係條例裁罰最高五十萬元，且可連續處罰。

確有大學生赴央視交流

教育部證實，近日查獲有大學安排我國學生，赴具有中國共產黨色彩的媒體或機構實習和交流，例如央視或人民日報等媒體。

教育部國際及兩岸教育司科長賴信任表示，教育部去年行文各大專校院、科研機構，未經許可不得參與中國各項國家基金，也不得參與中國國家重點研發計畫（含「千人計畫」、「萬人計畫」等）；我國現職公私立專任教師，亦不得應聘赴中國任教。

賴信任表示，兩岸教育交流頻繁，只要有人檢舉，教育部就會查察，近日即查獲學校辦理赴中交流或進行實習活動，內容涉及與中方黨政軍機構合作或全數援用中方提供資料，已要求學校改正，後續也會通函學校注意並強化監督，如再犯，將依兩岸人民關係條例最高罰五十萬元且連續罰，但目前尚無學校被罰。

教育部重申依據兩岸條例第卅三條之三規定，兩岸校際書約須報教育部許可，且不得違反法令規定或涉有政治性內容。另我國人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國之黨務、軍事、行政、具政治性機關 、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體有任何形式之合作行為。

賴信任說明，除了根據陸委會公布的中國黨政軍組織名單外，教育部亦會同陸委會等機構作跨部會的審查認定。

教育部提醒各級學校，務必遵循現行兩岸法規及政策，辦理兩岸教育交流活動，勿落入統戰陷阱，並要求學校強化自我監督，做好完整的審核及交流紀錄，以便教育部查核。

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