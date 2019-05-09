6旬婦不菸不酒 檢出一期肺腺癌

2019-05-09

記者王俊忠／台南報導

62歲家庭主婦不沾菸、酒，家族也無肺癌病史，1次健檢卻查出肺部兩側有3處毛玻璃狀肺結節，疑是多發性早期肺腺癌，術後確診1處是第1期肺腺癌，另兩處是原位癌；醫師提醒，據統計，肺腺癌患者約有一半以上不抽菸，且多是女性罹患，民眾需留意這個寧靜殺手！

初期無痛無症狀 不易察覺

成大醫院胸腔外科主治醫師張超群表示，肺腺癌初期無痛、無症狀，不易察覺，一般民眾可自費做低劑量電腦斷層篩檢；國外研究指出，如有肺癌家族史、長期抽菸、50歲以上族群，罹肺癌率偏高，應主動定期篩檢。

張超群指出，因為健康檢查與低劑量電腦斷層篩檢增加，有愈來愈多早期無症狀的肺癌被早期診斷治療。同時，治療肺癌的肺部切除術發展從過去開胸、多孔胸腔鏡到現今單孔胸腔鏡，傷口愈小，手術範圍縮小，從肺葉、肺段切除到更精緻的亞肺段切除，可達到精準切除病灶目標，兼具治療與保留肺功能目的，讓病人獲得更好的預後與生活品質。

張超群表示，這名6旬婦人在接受單孔胸腔鏡切除肺部楔狀與亞肺段，術後定期追蹤3年，無復發跡象。

因每個人的先天解剖構造有差異性，因此術前3D血管氣管影像重組技術，可在術前模擬手術中可能遇到的狀況預估切除範圍是否足夠，減少手術時間與誤傷血管氣管的機會，降低手術風險，達到精準切除。

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