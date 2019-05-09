長效針劑 降低思覺失調症發病率

2019-05-09

文／顏群芳

公視《我們與惡的距離》播出之後引起廣大的回響，劇中除了探討無差別殺人事件之後，被害者與加害者家屬的心理感受，也著墨在精神病友的日常生活，喚醒大眾對於精神科病人的刻板印象。

劇中有一幕是呈現罹患思覺失調症的應思聰，原本病情控制良好，但回到職場工作時，因畏懼旁人眼光而不吃藥，所以讓他又再次病發。

可2週、4週或3個月施打一次

其實思覺失調症就像高血壓、糖尿病這些慢性病一樣，需要長期使用藥品來控制病情，按時服藥，才能讓個案維持正常生活，但有時這些個案的病識感太低，不認為自己生病了，或是在意別人的眼光，導致他們服藥的意願不高，惡性循環之下，只能反覆進出醫院。

其實目前已經有許多抗精神病長效針劑，可以提高個案使用藥品的順從性，且不像口服藥有時需一天服用好幾次的藥量，長效針劑的好處是，依照不同的藥品，可每2週、4週，甚至3個月施打一次即可，施打部位可選擇在手臂三角肌，或是臀部肌肉，不但能有效控制病情，也能降低整體住院的比率。

不過長效型針劑也有其缺點，像是跟口服藥物相比，需要較長的時間，才能達到穩定的藥品血中濃度，所以初期通常還是需合併使用適量的口服藥品，讓藥效能夠持續發揮，且一旦發生藥品相關的不良反應，無法立即馬上移除藥物對人體的影響，所以定期回診相當重要，除了可讓醫療人員評估其用藥療效，也能藉由抽血檢查等方法，提早發覺藥品相關的不良反應，以適時調整藥品的劑量或更換其他藥品。

思覺失調症患者一定要定期使用藥品，才能維持療效，當然身邊親朋好友的支持，也是陪伴他們很重要的力量。像劇中應思聰的姊姊應思悅就很盡責地陪他就醫、給予生活上的鼓勵與肯定，這樣雙管齊下，病友離正常生活的距離也會越來越近。

（作者為苗栗為恭紀念醫院藥師）

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