輕熟女罹高血壓 手術治癒免服藥

2019-05-09

記者廖雪茹／新竹報導

37歲的胡小姐8年來一直為高血壓所苦，每天得吃6顆降血壓藥控制，病發時甚至直接掛急診。醫師透過精密檢查發現她罹患「次發型高血壓」（其他病因導致的高血壓），經施以「新一代腎動脈交感神經燒灼術」治療，1個月後竟然完全不用再吃藥，原本合併的高醛固酮血症也恢復正常。

8年來每天吃6顆降血壓藥

中國醫藥大學新竹附設醫院心導管室主任陳業鵬表示，「腎動脈交感神經燒灼術」主要是將腎動脈交感神經阻斷，降低交感神經活性，以控制血壓。一般術後可降收縮壓10-20毫米汞柱，隨時間拉長至兩年，甚至有降低收縮壓30毫米汞柱的報告，一般能讓高血壓患者血壓較容易控制及減少服用降血壓藥物的顆數，但像胡小姐術後完全不需服藥的情形實屬少見。

胡小姐合併有甲狀腺機能亢進、高醛固酮血症及胡桃鉗症候群，但在次發性問題得到控制後，血壓仍高達150到170毫米汞柱。

腎動脈交感神經燒灼術治療

陳業鵬指出，此項手術是利用特製電燒導管經由鼠蹊部股動脈進入腎動脈，藉由釋放射頻能量，以燒灼方式破壞腎動脈壁交感神經末梢活性，以降低血壓，手術時間約40分鐘；傷口不大、副作用低。需燒灼直徑大於3釐米的腎動脈分枝及主幹，破壞交感神經以控制血壓，胡小姐左右兩邊腎動脈共燒了99個點。

陳業鵬表示，高血壓是「隱形的殺手」，一般沒有症狀，提醒只要出現頭脹、 頭痛、胸悶等症狀，千萬不要延遲，要迅速就醫。

他也建議病人術後仍應保持良好的飲食、生活習慣及定期運動，避免抽菸及酗酒等不良習慣，並按照醫師指示用藥、規則監測血壓，持續穩定維持血壓在目標值內，愛護自己的身體。

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