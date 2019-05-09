罹高血壓高血脂 家庭主婦眼中風

2019-05-09

記者蔡淑媛／台中報導

一名50歲的家庭主婦常吃丈夫、孩子吃剩的飯菜，攝取過多熱量，罹患高血壓、高血脂不自知，又因為會漏尿、水喝得少，反而加重高血壓和高血脂的病情。

2個月前她的右眼突然視力模糊，原以為是太累，拖了1週才就醫，發現竟是眼中風，視力從1.0降到0.2，再延誤就醫恐失明；醫師提醒，眼中風患者有4成是這類中年媽媽們，應該多注意自己身體健康。

吃剩菜剩飯 攝取過多熱量

中國醫藥大學附設醫院眼科醫師林純如指出，眼睛血管發生堵塞就是俗稱的「眼中風」，由於眼球血管細，不少人還沒腦中風而先眼中風，也可能是腦中風或是心肌梗塞的先兆，不可忽視。

眼中風最常見是分支視網膜靜脈阻塞，視力會突然減退，要儘快讓血管再度通暢，避免視網膜不可回復的傷害，若嚴重阻塞、不治療，可能併發視網膜新生血管，引起玻璃體出血、視網膜裂孔、甚至視網膜剝離，嚴重會失明。

林純如說，婦人的右眼視網膜可見遍佈出血點和血管爆出的脂肪，4條分支靜脈有1條阻塞，注射血管內皮細胞生成因子抑制劑及類固醇藥物，降低黃斑部水腫及促進視網膜出血的吸收。經過1個月注射3次後，視力改善至0.6；若及早注射治療，3個月內可恢復到8成；一旦有3條阻塞就得開刀；如果是動脈阻塞，24小時內不治療會失明。

婦人也同步治療高血壓和高血脂，多吃蔬果、運動，不吃剩菜剩飯了，「兩高」控制良好。

林純如說，母親節將至，很多媽媽細心照顧家人，卻不顧自己。50歲後罹患眼中風的主要原因是未控制「三高」和少喝水，另外媽媽們常見眼疾包括：乾眼症、閉鎖性青光眼，建議外出要戴帽子與墨鏡，為眼睛防曬；追劇不要用手機，可改看電視，以免用眼過度造成疲勞，加重眼疾。

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