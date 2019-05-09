病床上的畢卡索 罕病婦彩繪人生

2019-05-09

記者陳建志／台中報導

60歲的吳淑真6年前開始出現腳趾發麻，走路無故掉鞋的狀況，就醫檢查研判是脊椎受傷、長腫瘤，前後開了4次刀，但症狀沒改善，並診斷出罹患罕見的「脊髓空洞症」，因症狀嚴重，長期臥床，一度對生命失去希望。

去年1月她決定重新振作，開始進行拼貼、油畫創作，並開畫展，今年3月底因呼吸困難找上亞大醫院神經外科主任林志隆，經過長達8小時手術，終於讓她重新站起來，昨天她將在病床上創作的一幅畫送給醫療團隊。

吳淑真昨天說，約6年前經常在家跌倒，洗澡時腳趾發麻，到骨科檢查表示腰椎有問題安排開刀，但症狀沒改善，後來轉赴神經外科檢查，研判胸椎腫瘤，但醫師研判癱瘓機率高，不敢動刀。她因發作時感覺腰的下半部全積水，整個人脹起來，痛到受不了，不斷求情，醫師才決定開刀，並確診是「脊髓空洞症」，但術後症狀沒改善。

脊髓空洞症 長期臥床坐輪椅

吳淑真說，因整天臥床、坐輪椅，生活只剩臥室和廁所的距離，一度對生命失去希望，直到去年1月時做了一個夢，有一個聲音對她說：「吳淑真！你要站起來，不可以在這裡等死！」讓她決定重新振作，想起2013年剛發病時，曾到新莊社大上了生活美學的課程，學習拼貼、畫畫，決定開始創作。

吳淑真每天創作好幾個小時，拼貼、油畫作品色彩豐富，看過的美術老師稱讚有「畢卡索的風格」。

她因病情日益嚴重，擔心來日無多，今年3月社大同學幫她開了生命創作展，當時她痛到無法出席，同學寄出邀請函給治療「脊髓空洞症」的專家林志隆，林志隆親自出席並留下名片。

醫師8小時手術 讓她站起來

今年3月底，吳淑真因脊椎積水壓迫胸椎，呼吸困難向他求救，經長達8小時手術，以顯微鏡將沾黏的80條神經一一剝離，終於讓她可以重新站起來，現在可以拿著助行器走100多公尺。

林志隆提醒，脊髓空洞症診斷不易屬罕見疾病，可分為先天和後天，先天通常在小孩階段就會發現，後天則可能因外傷、感染、腫瘤或不明原因造成。

目前每10萬人約2.4人罹病，全台預估有500人有此症狀，但治療上相當困難，患者剛開始會出現感覺異常、身體麻木症狀，並會往上延伸，且越來越嚴重，因此若出現手腳痠麻、四肢無力、行動困難等症狀，務必立即赴醫檢查，術後有8成患者症狀會趨於穩定，但建議仍要長期追蹤檢查，才能獲得良好的生活品質。

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