救人無數 44歲腫瘤科醫師癌逝

2019-05-09

蘇勇誠過世前門診正常 沒有請假

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和醫院血液腫瘤科主治醫師蘇勇誠在五月六日不幸過世，享年四十四歲。他的醫師學妹黃宥嘉在臉書PO文，表示學長是胸腔壁長了罕見的惡性腫瘤；蘇勇誠生前曾感嘆：「自己救了許多人，卻連多一點時間都好難！」雙和醫院表示，蘇勇誠過世前，門診一切正常，沒有請假，在教學與臨床研究表現優秀，對待病患溫和又有耐心，得知死訊也十分意外。

生前嘆 連多點時間都好難

蘇勇誠過去在接受訪問時，常教導大家正確的健康常識，他曾強調，對癌症應抱持「預防勝於治療」的觀念，從飲食、生活習慣著手，多吃蔬果、營養均衡、少吃醃漬、加工食品，規律運動、作息正常等，可降低罹癌風險。

不過眼科醫師黃宥嘉在臉書發文，指四十四歲的蘇勇誠六日突然過世，留下三名稚子，讓人不捨；黃宥嘉指出，蘇勇誠生前對病人的照顧盡心盡力，對學弟妹認真教學，是位好醫師，她得知蘇的胸腔壁出現罕見的惡性腫瘤，當時但連台大醫院都沒辦法判斷是什麼腫瘤，要送到美國，才能得到檢驗報告。

罹罕見惡性腫瘤 送美判斷

黃宥嘉說，今年初與蘇勇誠吃飯時，聽他說已做完電療，沒事了。當時蘇還感嘆說：「我救了這麼多病人，從未求過什麼，現在只想求多一點時間，活下去好難！」沒想到七日被其他醫師告知，蘇勇誠在OHCA搶救後，仍不幸去世。

教學與研究表現優 醫界不捨

文章PO出後，引來許多網友留言，紛紛表達對蘇醫師的不捨，不少人分享自己或家屬以往受到蘇勇誠的悉心照顧，對他表示感謝，有人分享五月十六日下午兩點在台北市民權東路的第一殯儀館懷德廳舉行告別式，許多網友留言說，要送好醫師蘇勇誠最後一程。

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