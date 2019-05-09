星兒成小歌后 獻唱「阿母的手」謝母恩

2019-05-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣八歲的「台語小歌后」林倖戎是名星兒（自閉症患者），成長及求學過程格外艱辛，新住民媽媽林紫青呵護她平安長大，母親節前夕，戎妹向媽媽深情獻唱「阿母的手」，感謝母恩。戎媽感動地說，這是無價的母親節禮物。

媽感動︰無價的母親節禮物

三十一歲的林紫青來自中國廣東，二○○九年嫁作台灣媳婦才學台語，兩年後生下戎妹，二○一三年上電視挑戰台語歌唱比賽節目「超級紅人榜」，衛冕九關，成為首位參賽的新住民。林倖戎遺傳母親的好歌喉，愛唱台語流行歌，母女倆常參加地方公益演唱，戎妹唱歌咬字、轉音一級棒，被封為新世代的「台語小歌后」。

戎妹出生不久被診斷出自閉症合併過動，領有中度身障手冊，她兩歲進入學前特教班，目前已讀小二，曾因遭受排擠，換過五所學校。林紫青為照顧寶貝女兒，每天清晨五點起床後，要求女兒在跑步機上跑四十分鐘，接著跳床一百下，藉此消耗體力，穩定情緒，吃完早餐再送她上學。

自閉合併過動 母照料下成長

在母親悉心照料下，戎妹生活、課業步上正軌，小一起進入普通班就讀，半年前到宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會練習硬筆書法，訓練專注力，今年永傳心正盃硬筆書法比賽中，她打敗上百名一般生，奪下宜蘭縣小二組第一名。

戎妹年紀雖小，已經會唱上百首台語歌，每次上台演唱時，稚嫩又帶點成熟的歌聲，往往成為全場焦點，她最近練唱歌手詹雅雯的歌曲「阿母的手」，獻給媽媽，歌詞「為我操勞的彼雙手美麗溫柔…。」讓林紫青好感動，直稱女兒獻唱的這首歌，是用錢也買不到的母親節禮物。

林紫青鼓勵身障孩子的父母不要灰心，特殊兒童若能耐心教養，也能像戎妹一樣發揮所長，受到肯定。

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