送禮給媽媽 美容小家電要慎選

2019-05-09

新北抽測︰7成標示不合格 8件探頭磨損釋出鎳金屬

〔記者何玉華、卓怡君、楊雅民／綜合報導〕溫馨的母親節快到了，美妝品是子女送禮大宗，各種導入器、美顏儀、按摩機等美容小家電也很夯。新北市政府消保官昨天公布抽測市售美容小家電結果，約七成標示不合格，還有八件表面探頭磨損後釋出鎳金屬；整型外科醫師謝忠佑提醒，皮膚長期接觸鎳金屬會造成色素沉澱，反而會有反效果。

皮膚長期接觸鎳金屬 色素會沉澱

母親節進入最後倒數，根據百貨業者觀察，今年母親節最受歡迎的禮物，排名第一位就是輕奢珠寶，再來就是紓壓、美容小家電，讓媽媽變美、舒緩疲勞的商品最受歡迎，此外，掃地機器人、節能家電買氣也很旺。

輕奢珠寶、紓壓家電類 最熱賣

新光三越觀察今年母親節禮品趨勢，輕奢珠寶、紓壓家電是送禮清單中最受消費者喜愛的第一、二大品類，也因此帶動珠寶、家用業績成長超過一成。

新光三越建議，不妨依媽媽的個性，選擇可以提升媽媽氣質感和貴氣感的項鍊、手鍊等輕奢珠寶，或是能紓解媽媽辛勞及提升生活質感的按摩椅、掃地機器人、節能家電等；保養品、香水組合也是母親節禮品的長青款，健康食品同樣有不錯的人氣。

不過新北市消保官抽測十八件市售美容小家電，有十三件不符合電器及電子商品的標示內容，包括無商品名稱、電壓及額定頻率、製造年分、商品原產地、製造或委製商名稱，及進口、代理或經銷商名稱不詳等，已要求販售平台業者自主下架，並行文各縣市主管機關依法處理。

另外，因美容小家電的探頭表面多為金屬鍍層，長期使用會磨損，釋出重金屬成分，十八件商品經檢驗過程人工磨損後，有八件檢測出鎳金屬。

整型外科醫師謝忠佑說，臨床上出現民眾使用後皮膚紅腫過敏，若長期接觸重金屬會出現皮膚色素沉澱、過敏，使用時要詳讀說明書，切勿使用過量；消保官溫婉如表示，美容小家電非屬醫療器材或應檢驗商品，只能針對商品標示部分，要求平台業者將不合格者下架，建議民眾要定期汰換。

建議美容小家電以醫療器材列管

法制局長黃怡騰指出，美容小家電不是醫療器材，但對消費者來說，接觸的機會比醫療器材更多，呼籲中央政府重視，將美容小家電以醫療器材或化妝品的規範列管。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/