違法仲介學生赴中留學 12業者送辦

2019-05-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕本報日前踢爆業者違法幫台灣學生代辦或仲介赴中國留學，引發教育部正視，除主動查察，並移送十二家違法業者給檢調。教部表示，從二○○○年至今累計移送八十四家次，違法恐面臨一年以下有期徒刑、一百萬元以下罰金，提醒業者勿僥倖。

累計19年移送84家次

教育部國際司重申，依兩岸條例第廿三條規定，中國教育機構要在台灣辦理招生或居間介紹，必須經過教育部的許可。目前政府並未開放中國來台招生與相關仲介、代辦事宜，因此檯面上任何實體、網路的赴中留學，都屬違法。

最重判一年或併科百萬罰金

教育部國際司說明，違法進行中國留學招生、代辦及仲介等，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一百萬元以下罰金，且案件涉及相關刑責，教育部均會移請檢調單位調查、蒐集事證，再由檢調移請法院審理。

據統計，教部已移送了八十四家次的業者。國際司指出，其中部分業者違法二、三次，但未掌握到後續檢調相關移送與法院判刑紀錄。近年皆有零星移送，這一波十二家算近年較高，但二○○二年也曾移送廿家。

國際司表示，這波移送類型，各式各樣招生資訊皆有，包含主打知名中國大學，甚至特別鎖定醫學科系等廣告，目前已有幾個網站主動撤下赴中留學的業務。

國際司提醒，除了限制招生，依法相關的教育廣告亦屬禁止之列，代辦與仲介留學業者宜注意兩岸條例規範及現行政策，不要以身試法，未來將強化法規宣導、案件調查與移送作業，防杜相關違法事宜。

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