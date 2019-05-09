傳校長遭FBI調查 中國醫大：非事實

2019-05-09

〔記者林曉雲、蘇孟娟／綜合報導〕有媒體報導中國醫藥大學校長洪明奇，在擔任美國安德森癌症中心乳癌基礎研究中心暨分子細胞腫瘤學系主任時，疑遭美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查一年多，今年一月「被退休」返台。教育部正調查有無違反我國相關法令。中醫大校方則澄清，今年二月上任的洪明奇，經完整程序遴選為校長，如有任何弊端，絕對包不住。

美國媒體日前報導，美國國立衛生研究院（ＮＩＨ）院長柯林斯博士預告美國各大學將開除「內奸」之後一週，世界排名第一的癌症研究中心德州大學安德森癌症中心率先宣布，開除三名亞裔教授。

美媒指洪明奇被安德森中心開除

《休斯頓紀事報》報導，美國因擔憂中國政府試圖盜竊美方科研機密，安德森癌症中心的作為，是在美國最大的生物醫學研究機構ＮＩＨ的要求下採取的行動；ＮＩＨ去年寫信給該中心，指有五名教授收受他國利益卻未上報，《休斯頓紀事報》和《科學》雜誌都指，至少三人是華人。

安德森癌症中心未公布姓名，但媒體報導，其中一位學者Mien-Chie Hung（與中國醫大附醫網頁洪明奇相同）被ＦＢＩ調查一年多，今年一月初突然宣布「退休」；《休斯頓紀事報》則指，洪明奇今年二月起擔任台灣中國醫大校長，洪表示他與該事件無關。

洪明奇是美國麻省Brandeis大學分子生物學博士，專長是細胞及分子生物學、腫瘤學，自一九九六年起擔任德州大學安德森癌症中心乳癌基礎研究中心的主任，二○○二年獲選為中央研究院院士。

校方：遴選出任校長 才自美退休

洪明奇昨未直接回應，中醫大代為澄清，指洪明奇未曾接獲ＦＢＩ調查，他是因確定獲遴選出任該校校長後，向安德森癌症中心提出退休申請，與此事件純屬時間上的巧合，外傳相關內容「純屬臆測，並非事實」。

中醫大指出，該校去年十月即啟動校長遴選，從一定資格人選中遴選出洪明奇出任新校長，今年一月卅一日報教育部核准聘任，二月十八日上任。且洪明奇自安德森癌症中心退休時，捐出四十萬美元給該中心設立獎學金，今年四月還前往該中心與海外學子交流並延攬海外師資，顯示雙方的良性關係。

教部調查是否違反相關法令

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部已請中醫大了解相關事實面，也直接去函安德森癌症中心詢問，後續再調查是否違反我國相關法令；私立大學校長由私校董事會聘請，但也須受到私校法、校長和董事會之間的契約、教育人員任用條例等的規範。

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