不沾菸、酒、檳榔 口腔扁平苔蘚仍纏身

2019-05-08

記者王俊忠／台南報導

一名50歲停經婦人，沒有吸菸、喝酒及嚼檳榔習慣，因長達兩週時間發現，口腔黏膜變得敏感、粗糙，吃太燙、太辣的食物會不舒服，照鏡子發現，臉頰兩側口內黏膜出現白色網狀條紋，擔心口腔癌病變，就醫診斷與切片檢驗確診是「口腔扁平苔蘚」，醫師給予口內膏塗抹，症狀才緩解，仍需定期每3個月回門診追蹤。

抹口內膏 症狀才緩解

奇美醫院牙科口腔顎面外科主治醫師邱聖富表示，口腔扁平苔蘚是1種口腔黏膜的慢性發炎，被認為和T細胞介導的自體免疫疾病有關，好發於女性（男女比例約為1：3~4），而扁平苔蘚也會出現在皮膚、生殖器等部位或是合併發生。與自體免疫疾病有關，患者縱然沒有食用菸酒檳榔習慣，仍可能染病。

邱聖富指出，出現在皮膚的病灶較易緩解，但在口腔內症狀常長達數年，甚至更長，且較易復發。口腔內最常出現的位置依序是頰黏膜、舌頭、牙齦；有幾種不同的型態，包括網狀、斑狀、萎縮／糜爛、丘疹、潰瘍、水疱等型，網狀型是臨床常見特徵；確切致病原因還不知道。

世界衛生組織把此病症認定是口腔癌前病變的1種，雖然其轉變成癌症率低，文獻回顧僅0.2-0.5%，臨床仍需與其他轉變率高的病灶做區分，醫師診治後需定期3-6個月追蹤。

醫師提醒，有上述口腔症狀應到口腔顎面外科或口腔病理科診治，勿自行買藥塗抹、服用，平時加強自身免疫力，適量運動、充足睡眠及均衡飲食，並戒掉菸、酒、檳榔等不良口腔嗜好，遠離太燙、油炸或辛辣刺激食物，防範病症上身。

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