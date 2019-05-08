化療＋標靶＋免疫 組合療法抗晚期肺癌

2019-05-08

記者羅碧／台北報導

56歲的鈺琪在2年前因發燒到39.5℃至醫院急診就醫，被診斷是肺炎，住院接受進一步檢查，赫然發現右肺長了1顆6.5公分的腫瘤，切片確診罹患第3期的「非小細胞肺癌」，她積極配合醫囑治療。

沒想到今年3月肺癌復發且轉移至左肺，讓她很震驚，但還好她年輕時買了不少保險，讓她可以自費接受「化療+標靶+免疫」的三代組合療法，對抗癌魔。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志表示，肺癌連續7年居台灣第一大奪命癌症，每年超過9千人因此死亡，逾9成新確診個案為「非小細胞肺癌」，其中超過6成是在第3、第4期確診，而此癌的特色是成長快速，只要29天就可以讓癌細胞的體積增加1倍。

高尚志表示，晚期非小細胞肺癌單靠化療無法有效延長生命超過1年；標靶治療只能對特定基因型別患者有效；而免疫療法可喚醒自身免疫系統攻打癌細胞，但是研究也發現，晚期肺癌患者單獨使用「免疫檢查點藥物」的整體反應率很低，僅2至3成左右，導致絕大多數患者無緣使用，所以幫免疫療法找搭檔是目前最佳的解決之道。

腫瘤反應率突破6成

鈺琪的主治醫師、台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，近兩年的國際醫學年會都有研究證實，晚期患者使用結合老、中、青三代的組合療法能讓腫瘤反應率突破6成，超過1年腫瘤無惡化的患者比例增為4成，整體死亡風險下降約2成。

死亡風險下降約2成

黃俊耀表示，「三代組合療法」的3種藥物分別是擔任炸藥角色的「化療藥」，加上阻斷敵方的後勤補給的「抗血管新生標靶藥物」，以及負責活化T細胞與癌細胞打仗「免疫療法」，提供「非小細胞肺癌」患者另一治療選擇，也可讓肺癌肝轉移患者的整體死亡風險降低逾4成5。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，近年肺癌治療走向精準化和個人化，醫師須視腫瘤分化程度和形態特徵，綜合評估後再從免疫治療、化學治療和標靶治療等藥物中選擇合適的組合，以達到較佳的治療效果。

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