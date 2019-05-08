血壓「夏」降 提防服藥「低上加低」

2019-05-08

文／王宇澄

天氣逐漸轉熱，人體血壓也會隨之降低，有高血壓的長者們常因流汗未補充水分，出現頭暈、疲倦、全身無力、視力模糊等症狀，若用藥不慎，恐怕會「低上加低」，建議長輩們每天量測血壓2次，並觀察血壓變化，若發現血壓有持續偏低趨勢，可與醫師討論調整用藥及生活習慣，避免休克、中風、心肌梗塞等風險。

持續偏低 回診調整用藥

一般民眾的血壓值會隨著年齡、氣候、飲食、活動力等因素處於波動狀態，根據美國心臟協會（簡稱AHA）的最新指南，患有高血壓的民眾，血壓應控制在130/80毫米汞柱內，但因各國研究結果不同，台灣高血壓指南仍建議高血壓患者，血壓應至少控制在140/90毫米汞柱內。

但若病患本身有心血管疾病、糖尿病、慢性腎病變合併蛋白尿、或腦中風合併使用抗凝血劑等情形，最好將血壓控制在130/80毫米汞柱內，以減少併發症。

雖然控制血壓很重要，但凡事過猶不及都不好，血壓降太低也可能對身體健康造成不良影響。近期天氣逐漸炎熱，容易造成血管擴張，使血壓降低且波動較大，本身有高血壓的患者更應提高警覺。譬如許多患者早上起床時血壓較低，此時進行晨間運動，大量流汗後，卻無補充足夠水分，就容易出現低血壓情形。

此外，有些長者因天氣悶熱感覺不適，擅自增加血壓藥的劑量，希望能緩解症狀，此舉反而會使血壓急遽降低，恐提高缺血的危險，招致嚴重後果。

一般而言，服用降血壓藥物，最好不要讓收縮壓低於110毫米汞柱。血壓降太低常見症狀包括：暈眩、疲勞、四肢冰冷與視力模糊等，嚴重甚至可能讓腦部血流循環變差，造成腦部缺氧，而增加腦中風的風險。

此外，若長期處於低血壓的狀態，可能伴隨情緒低落、慢性疲勞、憂鬱症和老年失智症等問題，若無積極處理，恐影響生活品質。

因血壓並非一成不變，若血壓出現變化，藥物量未能隨之調整，則可能造成低血壓的風險，故建議患有高血壓的民眾，在夏季應每天於不同時間點量測血壓2至3次，掌握血壓的長期波動，並注意運動後一定要適度補充水分。

運動流汗 補充足夠水分

若持續1至2週發現血壓偏低，又出現低血壓的症狀，則需立即回診與醫師討論用藥，才不會因為積極控制血壓，反而造成不必要的併發症，而得不償失。

（作者為亞洲大學附屬醫院心臟內科主任）

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