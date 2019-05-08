第二胎加碼補助 衛福部︰朝此方向努力

2019-05-08

〔記者林惠琴、黃以敬／台北報導〕兒盟調查，逾六成育齡女性不打算生小孩或再生，經濟能力是一大因素。衛福部表示，行政院自去年推出二○一八年至二○二二年的少子女化對策計畫，擴大育兒津貼等一系列政策，就是希望減輕父母育兒壓力及經濟負擔，目前托嬰中心準公共化的簽約率已逾九成。

托嬰準公共化逾九成 減輕養育壓力

至於兒盟建議提前到從第二胎開始加碼育兒津貼與幼托補助，衛福部表示仍需考量政府整體財務狀況，但願意朝此方向努力。

衛福部社會及家庭署副署長祝健芳指出，衛福部去年八月針對零至兩歲嬰幼兒家庭，推出育兒津貼擴大發放、推行準公共化政策，先從降低家長育兒的沉重經濟負擔著手。目前在準公共化政策方面，已有九成以上的托嬰中心與政府簽約，保母也有近八成五。

葉小姐昨出席兒盟記者會表示，小孩狀況多，需要公司體諒臨時請假的狀況，雖考慮生第二胎，但公幼不好抽，幼兒園的學費負擔重，讓她卻步。

教育部表示，目前政府全力推動幼教公共化，就是希望減少幼教學費等經濟負擔，除加碼調整在二○一七至二○二四年的八年內，至少增加三千班公幼，也透過補助要讓更多私立幼教的收費及品質可走向公共化。

此外，今年八月將對沒有就讀公共化及準公共幼兒園，並符合資格的二至四歲幼兒，發放育兒津貼，目標是二○二四年達成七成平價教保服務，讓媽媽們可以更安心地生育。

生育率表格

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