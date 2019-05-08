永達技院未提改辦案 明年一月恐解散清算

2019-05-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕屏東縣永達技術學院五年前停辦，近年不斷遭控違法掏空，教育部三月廿七日正式向法院聲請解散董事會，將重組公益董事會接管。而因該校迄今未提出可行改辦方案，預計明年一月將成為我國史上首間被解散清算的大學。教團昨赴教育部訴求，未來公益董事應納該校師生代表，維護權益。

前永達師生代表與高教工會、全教總等教團控訴，永達無預警停辦，導致不少師生權益受損。高教工會主任陳書涵指出，解散董事會是遲來的正義；前永達教師賴福林則痛心已輟學的學生，盼爭取補償。

教部將重組公益董事會接管

教育部技職司專委柯今尉表示，依私校法，政府無法直接接管，因此三月二十七日向法院聲請解散董事會。一旦判決解散，將籌組遴選代表，替永達選出新的公益董事會，執行解散法人、清算校產程序。

高教工會及永達師生等昨提出工會版的十七名公益董事建議名單，提供教育部參考，希望能更有效監督永達校產去留；柯今尉則承諾，會找名單中至少一人加入教育部遴選小組。

史上首間被解散清算大學

柯今尉指出，該校改辦期限只到明年一月止，但至今該校並無任何改辦計畫通過，等同只剩解散清算一路，即使公益董事想持續辦學恐都無法如願。永達到一○六學年止，尚存十．八三億元校產，未來依法償還教職員欠款與負債後，剩餘將可捐款至地方政府、國立學校、非營利團體乃至私立大專校院退場基金等處。

苗栗縣的亞太創意技術學院亦面臨停辦程序，柯今尉表示，亞太去年因董事會成員不足，經法院指派已添加六名公益董事進駐，但亞太停辦計畫尚未通過，仍待該董事會議決，未來傾向解散清算之途。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/