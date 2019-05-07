久咳未癒逾3週 赫見肺腺癌疑轉移腦部

2019-05-07

記者蘇孟娟／台中報導

一名年近6旬男性久咳未癒逾3週，原不以為意，因呼吸會喘及咳血絲才就醫，竟赫然診斷出罹患肺腺癌，甚至疑似轉移到腦部，有0.4公分的腦瘤。男子突遭雙重打擊，心情盪到谷底，醫師評估後，除進行肺腺癌治療外，另採一次性超高劑量的標靶光子刀治療腦瘤，腦瘤順利消失，目前男子安心持續治療肺腺癌中。

標靶光子刀療法 掃除腦瘤

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師梁家郡指出，這名男子約在半年前出現咳嗽3週未癒情況，起初只以為是感冒後遺症，直到常有呼吸急喘，甚至咳出血絲才趕緊就醫，竟在左肺發現有顆約4.6公分的肺腺癌。

梁家郡說，因男子肺腺癌已有淋巴轉移，評估轉移腦部的機會高，以腦部核磁共振檢查，又在右腦發現約0.4公分的腦瘤，一次檢查出罹雙癌的雙重打擊，讓男子頓時陷入情緒低潮。

化療和免疫療法 治肺腺癌

梁家郡指出，雖然該患者行動正常，尚未出現腦瘤的症狀，醫療團隊評估後，決定兵分兩路治療癌細胞，以化療和免疫療法治療肺腺癌。

針對腦腫瘤治療，除開刀外，考量化療藥劑不容易由血管進入腦部，若進行10到15次全腦放射治療，可能出現認知功能下降等後遺症，評估後採標靶光子刀進行三度空間立體定位放射線治療。

梁家郡說，男子去年11月接受標靶光子刀治療後，日前做核磁共振檢查，腦腫瘤消失不見，讓男子如釋重負，並安心持續治療肺腺癌，目前肺腺癌由原來的4.6公分縮小為2.8公分。

梁家郡指出，用標靶光子刀三度空間立體定位放射線治療，適合小於3公分、少於3顆的原發或轉移性腦腫瘤、聽神經瘤、腦膜瘤等，且符合健保給付標準；有乳癌和肺癌的民眾，若出現頭暈、頭痛、想吐、肢體無力等症狀，最好能進一步做腦部影像檢查。

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