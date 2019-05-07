一天一瓶威士忌 擴張性心肌病休克

2019-05-07

記者歐素美／台中報導

41歲的廖先生日前在工地工作，和同事一起搬重物時，突然倒地不起，失去意識、呼吸心跳，幸好同事緊急呼叫救護車，消防人員趕到現場立即給予CPR（心肺復甦術）跟AED（自動體外心臟去顫器）急救，並送往豐原醫院搶救，才恢復心跳，救回一命。

醫師採用冠狀動脈攝影檢查，發現廖男因一天一瓶威士忌，長期飲用烈酒，引發「擴張性心肌病變」，才導致休克。

豐原醫院心臟內科主任曹承榮表示，一般年輕人休克多因先天性心臟疾病引起，導致心室顫動；成年人則是因冠狀心病、狹窄阻塞、心律不整等原因。

廖先生接受冠狀動脈攝影檢查發現，血管通暢，並無阻塞情形，但出現少見的心律不整跟心臟異常擴大，屬「擴張性心肌病變」，懷疑與其長時間飲酒有關。

曹承榮指出，廖先生因在工地工作，每天幾乎一瓶威士忌，雖無心臟疾病或三高等病史，但長期飲用酒精度達30%以上的烈酒，即容易出現「擴張性心肌病變」。

幸消防人員及時施予CPR跟AED急救近20分鐘，到達醫院後，急診室醫護同仁繼續接手施救，恢復其心跳，並在他的體內置入去顫器恢復生命，目前他已出院，只需每3-6個月定期回診追蹤。

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