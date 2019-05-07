誤認足底筋膜炎 竟是腳中風

2019-05-07

記者林惠琴／台北報導

75歲劉伯伯從5年前起，右腳行走會感到疼痛，以為是足底筋膜炎而自行購買痠痛貼布、改穿氣墊鞋，但症狀仍不見改善，到今年走路更是要仰賴枴杖，且走走停停、愈走愈短，出門走5分鐘就無法繼續前進，甚至有下肢冰冷、發白、備感痠痛及抽痛等情形，就醫檢查發現是腳中風！

下肢冰冷、發白、無力、疼痛

國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，該名患者腿部劇烈疼痛送急診，由於不曉得本身有高血壓未用藥控制，經檢查發現有心房顫動及降主動脈脆化剝離，血管剝離後在血管夾層形成血塊，掉落後引起血管阻塞，發生缺血，造成下肢疼痛與組織壞死，所幸及時處理，免除截肢風險。

張嘉修解釋，血塊脫落阻塞血管，造成下肢動脈栓塞，就是俗稱的「腳中風」，盛行率約千分之一，危險群包含40歲以上族群、缺乏運動久坐不動者，以及高血壓、高血脂、高血糖等三高患者，或是長期抽菸者、有冠狀動脈家族史者、體重過重者。

張嘉修指出，一般來說，若腳中風的阻塞血管程度並未太嚴重，血流仍能夠流過，可以使用藥物治療，否則就要手術治療，若接受傳統手術治療，主要以人工血管縫合在阻塞血管的兩端，使血流藉由人工血管流至末梢，但傷口較大，住院時間也較長。

另一種是新式「EKOS微導管震波溶栓」導管手術治療，由病人鼠蹊處穿刺一個約2mm小傷口，將帶有震波晶片的微導管伸進動脈栓塞內，利用震波將栓塞物結構變得鬆散，輔予血栓溶解劑治療，傷口較小、住院時間也較短。

張嘉修強調，腳中風可能出現的症狀包含：下肢突然冰冷、發白，以及走一走會有無力、疼痛的情況，因此經常走走停停，甚至跛行，或是因為血流不足，毛囊無法獲得充足的養分，進而有皮膚掉毛、光滑的狀況，建議若是有疑似症狀超過1、2週都不見改善，最好進一步就醫檢查。

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