學校解聘長期體罰學生惡師 訴願會竟撤銷

2019-05-07

〔記者林曉雲、魏瑾筠、李容萍／綜合報導〕全國教師會理事長張旭政昨開記者會，踢爆桃園市四維國小快退休的鍾姓男師，竟用掃把棍穿過男學生胯下，再以棍子托高抬起面向全班，讓同學嘲笑他。受害學生就算轉學，仍飽受下體痛、尿不出來、半夜尿床等傷害。學校教評會通過解聘該師，但市政府訴願會認定教評會審議程序有問題，撤銷解聘決定，家長憂鍾師將可回校任教，人心惶惶。四維國小表示已爭取到延長申覆期，希望推翻訴願，確保鍾師不回任。

事件發生於前年十二月，受害學生於去年一月轉學後，家長某日發現孩子半夜尿床，追問得知遭到鍾師凌虐，去年四月向校方申請性平調查。

校方組成性平調查小組調查，發現該師長期體罰學生，且不只一人受害，建議學校應解聘鍾師，但認為此案屬不當體罰及兒少事件。校方去年十月召開教評會，以該調查報告為據，通過解聘案。該師向桃園市政府提起訴願，訴願會認定學校程序有問題，該師訴願有理。

桃園市教育局解釋，性平調查小組認定此案為霸凌案，校方應在四十八小時內成立霸凌因應小組調查，而非以性平調查結果解聘。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，該師聘請律師提訴願，市府撤銷解聘決定後，學校人員向校方反映需要律師，但校長回覆學校沒錢；教育局答應教師會願意補助費用，但要學校提公文，校方一直拖拖拉拉，相當消極。

校長：盼推翻訴願 確保不回任

四維國小校長沈樹林回應，學校確實沒錢聘律師，人事則一人兼三所學校，校務繁瑣，五月三日才發文申請補助和聘請律師。

他強調，校方爭取到延長申覆期再進行二個月的調查，預計六月十九日前完成，會儘量完備內容。在此之前，不可能回聘鍾師。且申訴評議委員會做出決議後，雙方也都能提行政訴訟，據他了解，要解聘一位老師平均要花二年的時間，未來還有段漫長的路要走，校方每個步驟都會謹慎處理。

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