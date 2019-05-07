64歲回台設籍、65歲請領／僑民年領2億國保 擬修法設限

2019-05-07

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部統計二○○八年至二○一六年，共有四五○八名僑民在六十三、六十四歲時才在台灣設立戶籍，屆滿六十五歲就開始領取國民年金老年給付每月三千多元，總計一年約領走兩億元，引發不公質疑聲浪。衛福部指出，已有立委提案修法設立門檻，未來擬規範僑民符合請領資格的前三年，每年應在台待超過一八三天，才能擇優請領國民年金老年給付。

「國民年金」是我國於二○○八年十月一日開辦的社會保險制度，主要納保對象是年滿二十五歲、未滿六十五歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，提供老年年金、身心障礙年金、遺屬年金給付，以及生育給付、喪葬給付。

符合請領前3年 每年在台至少待183天

衛福部社會保險司長商東福表示，針對國民年金有一些檢討聲浪，像是有一部分僑民在六十三、六十四歲時在台設籍，每月支付保費可能是開辦時的六百多元或近年的九百多元，一、兩年後，年滿六十五歲就可領取老年給付，甚至部分符合擇優領取資格，每月可獲給付落在三千元至三千八百元之間，其中超過七成是領取三六二八元至三千八百元。

商東福指出，二○一六年底統計，當年度約七十九萬人領取國民年金老年給付約數百億元，其中，僑民四五○八人占不到一％，一年約領走兩億元，不至於影響財務的穩健。

不過，制度的公平性確實遭到外界質疑，商東福提到，近年陸續有聲音提議要加以檢討，已有立委提案修法，希望設下僑民符合請領資格的前三年，每年應在台待超過一八三天，才能擇優請領國民年金老年給付，但照顧海外國民也是政府責任，仍有待凝聚共識，才能進一步修法上路。

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