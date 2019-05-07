黃國昌再爆睿綸生技3月投標 中科主秘1月密會「永齡」高層／中科：先做市場調查、意見徵詢

2019-05-07

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科「智慧機器人自造基地」招標傳弊案，立委質疑中科標案為鴻海集團子公司睿綸生技「量身訂作」，中科主秘還與睿綸總經理是嬸姪親戚關係。立委黃國昌昨再質疑，「真的是混蛋！」中科高層受訪謊稱睿綸是唯一本土廠商，但其他投標者其實也是本土廠商。另中科主秘辯稱知道睿綸三月投標後有迴避，但其實主秘早在一月就曾北上密會陳俊嘉也有列名的鴻海關係企業永齡基金會高層。中科則強調，沒對外說睿綸是投標唯一本土廠商，而中科主管一月是先對此案做市調、意見徵詢。

三家投標 都是本土廠商

「中科智慧機器人創新自造基地」相關標案金額一億零八百七十六萬元，三月七日公開招標，但睿綸生技資本額僅一百萬元，立委質疑低於法規規範，招標門檻降低疑似量身訂作；立委更質疑中科主秘與睿綸總經理陳俊嘉是親戚，涉及私相授受。但中科回應，台灣很難找輔導新創廠商的加速器，依法可彈性放寬招標資格；而主秘在獲知睿綸投標後就已利益迴避不作評審。

黃國昌昨晚再質疑，有媒體報導中科高層「知情人士」指睿綸生技是唯一本土廠商，事實上三家投標廠商都是本土廠商。中科還說睿綸生技願帶入五千萬投資是其他廠商沒有的，這更是笑話；引進五千萬投資是契約基本要求，任何人得標都須達標。

主秘稱利益迴避 黃痛批無恥

黃國昌更指，最無恥的是，中科辯稱是睿綸生技投標後，主秘林梅綉才突然發現姪兒、也是鴻海集團永齡基金會H. Spectrum總經理的陳俊嘉，也代表睿綸參與投標，因此辭任評選委員。

「但其實，早在今年一月，中科主秘就已經特地上來台北，前往『永齡基金會』與高層密會商談此智慧機器人自造基地，在商談之後，回去中科開始進行『量身打造』的標案規則修改，還不只是資本額而已。」黃國昌痛批。

中科昨回應，立委引述蘋果日報報導指涉「知情人士」的說法，並未指名來自中科。其他兩家投標廠商是工研院和旗訊數位，工研院是本土廠商，旗訊則是有部分英國投資，各家投標也的確都需要達到五千萬投資的要求。

中科並說明，一月份先做市場調查、意見徵詢，不只是跟永齡，國內加速器、創新創業相關單位都有開放性接觸。目前科技部及廉政署都已經啟動專案調查，中科會配合調查如實說明。

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