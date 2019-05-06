《愛肝加油站》總膽管擴張須詳檢

2019-05-06

文／許金川

Q：我的先生上個月去做了全身健檢，報告大致上看起來都沒問題，唯獨腹部超音波看到有總膽管擴張的情況，健檢中心建議我們進一步檢查，所以幫我們轉診到醫院。我先生平時不菸、不酒，身體也很健康，為什麼總膽管會擴張呢？請問這算是嚴重的問題嗎？

A：成年人的總膽管最寬處大概是0.7公分左右，如果大於0.7公分，就會診斷有總膽管擴張，不過有一個情況例外，膽囊切除後的患者因為總膽管轉為具有儲存膽汁的功能，管徑會變粗，因此，只要在1.1公分內，都還算在可接受的範圍。

事實上，總膽管擴張是一種現象，一定存有某個原因引起膽道堵塞或壓迫，才會造成擴張，因此，最重要的是找出潛在的病因為何。

臨床上最常見的就是膽囊結石掉入總膽管內，造成總膽管擴張；另一種情況則是長了惡性腫瘤，包括膽管癌，或其他鄰近部位如胰臟、十二指腸或膽囊長了腫瘤，也會造成膽道不通，導致總膽管擴張，或是其他器官長了惡性腫瘤，轉移到淋巴，造成淋巴結腫大，也有可能壓迫膽管，引起總膽管擴張。此外，還有一種較少見的稱為總膽管囊腫，屬於先天性膽管結構異常疾病。

因此，引起總膽管擴張的原因可輕、可重，千萬別因為目前沒有不適症狀就掉以輕心，詳加檢查是必要的。臨床上對此通常會先安排沒有侵入性的核磁共振合併膽胰道攝影檢查（MRI加上MRCP），若發現異狀，會再視情況進一步安排超音波內視鏡加以診斷。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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