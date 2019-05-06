妙齡「西施」狂嚼檳榔 20年後驚罹舌癌

2019-05-06

文／洪嘉駿

40歲的方小姐（化名）3個月前口腔內出現不明傷口，她想是熬夜火氣大引起，或者是吃東西不小心咬破皮，應該隔幾天就會好，當下並沒有很在意。

但過了大半個月，傷口依然紅腫疼痛，且用手去按壓傷口處，感覺有一個小腫塊，她到附近診所就醫服藥，情況並未明顯改善。最近發現傷口處的腫塊變硬變大，且脖子上也摸到硬塊，愈想愈覺得不對勁，於是接受診所醫師轉診至本院。

方小姐張口接受檢查時，她的傷口處表面上像是一般的潰瘍傷口，但再往傷口底下探觸，才發現這僅是冰山的一角，病灶呈現硬塊觸感，直往舌頭內部發展，在深部有摸到一個硬塊，懷疑病情不單純，直覺是惡性腫瘤，建議進行切片；果然切片檢查後證實是舌癌，而頸部的硬塊則是淋巴轉移，在癌症分期上已屬第三期。

口腔癌、下咽癌、舌癌，都屬於頭頸部腫瘤，在臨床上，罹患頭頸部腫瘤的病人以男性居多，大都長期有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，尤其是嚼檳榔，方小姐只有40歲，以頭頸部癌來說相對年輕，又是女性，因此容易輕忽。

經詢問病史，方小姐表示，約20年前做過好幾年檳榔西施，除了把它當口香糖吃，有時是要試包料的口味，有時是客人請吃，當時幾乎每天都吃檳榔，但換工作後，已經很久沒碰檳榔了。

方小姐罹患舌癌不排除和嚼檳榔有關，雖然事隔多年，但當年長時期嚼檳榔的傷害已經造成，建議她儘快接受手術治療。

原本她還擔心手術要切除舌頭及頸部淋巴清除，會影響吞嚥功能、傷害聲帶、損及顏面美觀，但在與醫療團隊充分討論後，她清楚整個治療過程已比傳統手術進步許多，對於外觀及功能的影響也大幅降低，整形外科的重建手術介入也讓結果更為完美。

方小姐術後一個月已能自主呼吸、正常進食，預後很不錯，但還是要接受放射和化學治療，並持續門診追蹤，以防復發的可能。

此實例提醒我們，只要有菸、酒、檳榔過去史的民眾，若口腔出現持久不癒的症狀，都應提高警覺，儘速就醫，才能早期發現，早期治療，這是治療成功與否最重要的關鍵。

（作者為彰化秀傳紀念醫院耳鼻喉科主任）

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