鼓勵企業辦托幼 免60人可開設

2019-05-06

教部新增職場互助教保服務中心

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應少子化，政府鼓勵民間企業參與托育，教育部近日預告設置標準草案，企業員工子女有托育需求六十人以上，可依規定設立幼兒園，六十人以下則可新增「職場互助教保服務中心」設置標準，提供友善職場、支持生育，預計最快今年下半年實施。

提供友善職場、支持員工生育 下半年實施

教育部表示，去年行政院跨部會提出少子化對策，在友善家庭的職場對策中，鼓勵民間企業參與托育服務；但企業雖可出錢設立私立幼兒園，幫助員工子女托育，不過符合法規的合適空間難覓，還有設施等諸多限制，全國僅廿多間企業設置私幼供員工托育。

逾60人可設幼兒園 全國僅廿多間企業設置

為鼓勵企業托幼，教育部修法，推出新的職場互助教保服務中心，鼓勵政府或企業、非政府組織等，可就近在職場開設幼教機構，且不須達六十名幼兒便可開設，提供另一種幼托機構選擇。但仍有需使用防火建材、室內面積不得小於卅平方公尺、每十名幼兒配置一名教保員等規定。

仍需用防火建材 每10名幼兒須配1名教保員

在職場托育辦法預告草案中，也點出雖然職場教保中心需依規定招收員工子女，但若有餘額，開放可招收同棟建築物居民的二等親內直系血親幼兒，嘉惠該處居民，提供就近教保服務；另，該中心雖可提供過夜服務，但草案辦法明定，總人數不得超過六名幼兒，相關人員薪資，不得低於非營利幼兒園實施辦法規定等，以保障教保品質。

國教署說，勞動部的性別平等工作法中，明定聘僱百人以上的企業應提供托兒設施或適當的托兒措施，勞動部也會協助推動企業增設幼托機制等友善職場環境，盼藉此減輕受僱者的育兒負擔，提高生養意願。

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