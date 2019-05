2019-05-05

下週日就是母親節,衛生福利部昨天起在台灣科學教育館舉辦「Moms in the Right Way:媽媽之道、媽媽知道」母親節慶祝活動,藉由迷思迷宮展示及知性沙龍講座,破除大眾對於母親在生育、教養上的迷思,希望讓女性在成為母親的這條路上得到更多的支持與自主能力,使大眾有更多的理解與尊重,讓媽媽們在為母之道上有更多元的選擇,走出自己的路。

展覽將持續到今天止,活動現場的迷宮設計是主辦單位蒐集各種生育及養育的傳統迷思,讓民眾實際體驗這條蜿蜒崎嶇的「為母之道」,希望預計成為媽媽、爸爸的民眾,都能共同營造更友善的家庭。

(文:記者吳亮儀)

