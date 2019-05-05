孩子說話結結巴巴? 切記口吃3不3要

2019-05-05

文／林峯全

「阿阿阿嬤，我我我要吃餅乾」、「我想~要去公~園玩」，有的孩子在學習說話過程中，會出現說話不流暢的情況，家長就會擔心，我的孩子是不是「口吃」？

口吃就是俗稱的「大舌」（台語），簡單的定義就是「說話不流暢」。

◎常見的症狀有重複、中斷、延長、插入、首字難發音等情形：

●重複是指說話時，會重複某個音（╳╳╳…我）、某個字（我我我在）、某個詞（我在我在）或某個片語（我在公園在公園玩遊戲）兩次以上，這也是最容易被發現的症狀之一。

●中斷是指說話時，忽然中斷（或停頓）。

●延長是指說話時會拖長句中的某些音，例如：我~（有聲音的拖長）在公園玩遊戲。

●插入是指在句中插入別的音或字。

●首字難發音則是指常常在說第一個字時發生困難。

通常孩子在2-5歲時，容易出現上述症狀，其中大部分的孩子在一段時間後，症狀就會消失，我們稱為發展性不流暢，而少部分的孩子則可能延續口吃的問題。

提醒家長，若發現孩子說話不流暢時，先別急著糾正孩子，大人的緊張會加劇孩子的壓力，使症狀變得更加嚴重。所以，當孩子出現口吃症狀時，家長們可以先記得3不與3要。

◎口吃3不：

●不要叫孩子「慢慢說」、「深呼吸」、「放鬆」、「再說一遍」等。

●不要催促孩子或急著幫孩子完成句子。

●不要斥責或模仿孩子的說話問題。

聆聽孩子說話 給予充足時間表達

◎口吃3要：

●要聆聽孩子說話，給孩子充足的時間表達。

●要做良好的模範，家長先學會溫和且慢慢地說話。

●要提供良好、安靜且穩定的溝通環境。

◎如果孩子出現下列情況時，家長應該要提高警覺，盡快帶孩子找語言治療師評估與治療。

●口吃症狀明顯，甚至增加，且持續6個月以上。

●出現口吃症狀且家族中有親人有類似問題。

●3歲半後仍有明顯口吃症狀。

●說話卡住時，嘴巴附近的肌肉有顫抖的情形。

●說話時，會出現緊張或眨眼或嘴巴、頸部出現不尋常的緊繃等情形。

●會逃避說話。

●伴隨有其他的語言障礙。

提醒您，若身邊有孩子出現口吃症狀，請先和語言治療師討論，不要急著叫孩子慢慢說喔！

（作者為亞東醫院耳鼻喉科語言治療師）

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