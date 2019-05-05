罹癌走過生死關 50歲投入長照

2019-05-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕兩年前罹患口腔癌的古鴻燮，顏面受創引來異樣眼光，且語言、吞嚥功能受損，但進出醫院過程中，看到許多長者孤單一人，十分無助，已經五十歲的他決心重返校園就讀二專長照科，可以照顧父母及更多孤苦老人。

古鴻燮說，因為談生意關係接觸檳榔，一嚼廿多年，五年前確診罹患口腔癌，他當下很難接受，但想到「一家之主不能被打倒」，積極進行開刀、放療。去年口腔癌復發，他又進醫院開刀，因兩顎切除只能吃流質食物，每次用餐都得把食物打成醬才能入口，講話能力也受損，常常沒有人聽懂他說的話。

古鴻燮回憶，臉部變形後，當時孩子的同學還問：「你爸爸怎麼變這樣？」讓他不想再出門面對人群，受訪時數度哽咽崩潰。不過古鴻燮把沮喪轉化為教育的力量，他到學校分享，「如果父母親有抽菸、吃檳榔要趕快戒掉，不然會像我這樣」。

會想投身長照，古鴻燮提到，是因為進出醫院過程中，看到許多長者孤單一人，雖有外勞照顧但語言不通，加上父母也年邁，開始面臨長照問題。

為此古鴻燮重拾書本，利用週休二日時間，到龍潭新生醫專就讀長照科，課本裡寫了滿滿的筆記。他表示，年過半百還要面對學業雖感吃力，但相信「勤能補拙」，希望早點完成學業，達成心願。

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