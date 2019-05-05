一國一中心 台代培訓醫療人員

2019-05-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國醫療產業走向國際，衛福部去年啟動「一國一中心」計畫，已有越來越多醫學中心等級醫院加入，積極在東南亞耕耘，並成功協助越南醫界自主完成第一例肺臟移植手術。

根據衛福部規劃，印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞為優先合作對象。去年六月，台大醫院、成大醫院、榮總陽明團隊、彰化基督教醫院、花蓮慈濟醫院、彰濱秀傳醫院打頭陣，成為首批「一國一中心」的負責醫院。

這些醫院的任務主要為執行「推動醫衛人才培訓」、「醫衛產業搭橋」、「台商健康諮詢服務」、「營造文化友善醫療環境」、「醫衛相關產業法規及市場調查」，以及「資訊整合」六大項目。

肺臟移植 台大培訓越南醫

台大醫院已繳出成績單，肺臟移植團隊培訓三名越南「越德醫院」來台醫師，指導做肺臟移植手術和胸腔手術的照護；來台實習的越南醫師回國後，很快地完成越南醫療史上第一例由越南醫療團隊獨立執行的肺臟移植手術，越德醫院十分感謝台大醫院的幫助。

彰化基督教醫院去年底和泰國曼谷基督教醫院設立智慧醫療示範點，並舉辦「台泰智慧醫療研討會」等，吸引上百名相關領域人員參加。

長庚與馬來西亞簽備忘錄

上月中旬，長庚醫院董事長王瑞慧率領醫療團隊到馬來西亞吉隆坡與馬來亞大學、馬來西亞衛生部共同簽署合作備忘錄，並捐贈價值六百萬元的電子眼、十五套洗腎設備等，這已是長庚醫院在馬來西亞簽署合作備忘錄的第七家醫療機構。

長庚醫院院長程文俊說，長庚促成馬國醫院、大學和政府部門合作，有更多人才訓練與醫療交流，醫院可以成為台灣與國際交流的平台。

我國國際醫療總服務人次

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