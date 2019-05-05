外國人愛健檢、醫美 醫界：不排擠國人權益

2019-05-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多外國人來台治病、健檢，是否會影響國人就醫權益或排擠醫療資源？醫院人員多認為，外國人來台就醫人次雖增加，但與國人就醫人數相較並不多，且部分外國人是做健檢或醫美，更不會影響一般民眾就醫權益。

以長庚醫院為例，林口長庚醫院院長程文俊曾指出，長庚醫院是收治最多外國病患的醫院，去年高達三萬五千人次外國人到長庚治病，但佔總醫務量不到一％，不會排擠國人就醫。

新光醫院副院長洪子仁指出，他和各醫院討論後發現，東協國家的人來台就醫的確增加，但以新光醫院內部統計，外國人僅占醫務資源約一％，不會排擠國人的醫療資源。

新南向6國 設台灣特色醫療中心

為落實新南向政策，衛福部聯合國內六家大型醫院籌組國家隊，以「一國一中心」模式，在印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等六國設立台灣特色醫療中心。

新光醫院今年取得在緬甸的「一國一中心」計畫，醫院積極和當地醫療人員合作、將弱勢的當地病患接來台灣治療，經由報導，可吸引更多當地較富有的人來台治療。

罹鼻咽癌 球王李宗偉來台醫治

馬來西亞羽球名將李宗偉罹患鼻咽癌後，就指定來台灣接受治療。李宗偉接受媒體訪問時曾說：「原先我打算在馬來西亞接受治療，但我有位牙醫朋友指出，台灣是治療鼻咽癌方面的權威，加上台灣在語言上容易溝通，所以決定在台灣治病。」

國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光指出，這幾年來健檢業務成長，外國客人很多，美國、日本、俄羅斯都有，其中日人多是來台工作時安排健檢，心血管、癌症等，都是各國民眾會注意的項目。

陳皇光說，中國客人因語言相通、告知注意事項容易，高階的影像檢查和大腸鏡、胃鏡都較其他國家客人做得多，且每年回來複檢，即使費用比較貴，也都能接受。

吸引穆斯林商機 做清真認證

北投健康管理醫院行政副院長魏聰文指出，這幾年因應新南向政策，到印尼、馬來西亞、泰國、緬甸和汶萊推廣健檢業務，為吸引穆斯林商機還做清真認證，應該兩個月後會通過。

開放看護隨行 應有更多富人來台

魏聰文認為，政府在醫療簽證核准上還可以改善，因為很多外國人來台就醫需要照顧者陪同，有錢人會帶看護隨行，但常不符合三等親內才能陪同的規定，建議仿效日本開放照顧者來照顧病患、可提供半年簽證，應該能夠吸引更多富有的外國人士來台就醫。

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