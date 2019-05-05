親中港媒在台跟監 3人具情治背景

2019-05-05

〔社會新聞中心／台北報導〕香港親中媒體「大公報」、「文匯報」，月前以跟監手法在台偷拍港獨青年及台灣媒體記者，經國安局指示移民署及警察相關單位全面動員蒐證，已釐清全貌。調查發現，計有六名親中港媒記者，和三名港府「退休情治警務人員」，各自來台跟監「港獨」青年外，另有在台讀大學的中生和台灣的徵信業者居中支援。

國安單位掌握身分 釐清全貌

據調查單位指出，六名以觀光身分來台卻從事採訪的港媒「文匯報」及「大公報」人員，在台期間聘請多名徵信社業者負責監控來台的「港獨」青年團體行蹤。至於港府「退休情治警務人員」，則與一名在台陸生聯絡。目前兩撥人馬已全部離境。全案現由國安局、調查局持續掌控中。

「港獨」青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員，於今年一月十一日來台，十五日離境。不過對方在台期間疑遭中港情治人員全程跟監及偷拍，香港媒體「文匯報」及「大公報」在十四日以頭版全版報導進行醜化及攻訐。

隨後，「大公報」十六日另以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，編造蔡總統派出密使見「學動」成員授「獨」計。但「大公報」拍到的所謂「密使」是自由時報政治組記者，該報導根本是「大烏龍」。

港獨青年來台 全程遭偷拍

「大公報」指蔡總統派密使接觸港獨學生不僅是假新聞，還涉嫌不法跟監，更意圖誤導國際輿論，總統府當時給予強烈譴責，立即指示國安局等相關單位調查。

國安局指示移民署、警政單位各保防、刑警動員，全面清查可能涉案的香港親中左派媒體，逐步釐清共有六名媒體人員和五名徵信社人，以跟監手法偷拍港獨青年及台灣媒體記者。

調查人員進一步過濾發現，除左派媒體外，另有三名不明身份者，也經常出現在港獨青年出現的各個場合，最後查出對方是港方的情治警務人員，但被註記為「退休」，一名在台就讀大學的陸生，在此期間經常與對方連絡，懷疑是居中協助和支援，已交由調查局接受監控。

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