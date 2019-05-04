27歲騎士自摔 竟是肝膿瘍休克

2019-05-04

記者張軒哲／台中報導

27歲詹姓男子騎摩托車跌倒，突然出現休克，被救護車緊急送到急診室搶救，當時男子的體溫高達42℃、血壓僅剩下70毫米汞柱且出現意識不清情況，屬「敗血性休克」。

大腸桿菌引起肝膿瘍

醫師原以為是腦部引起的休克現象，但血液培養發現男子竟然是大腸桿菌引起肝膿瘍導致，給予正確用藥後，第2天病情穩定，並進行肝膿瘍引流，順利出院。

豐原醫院感染科主任王唯堯表示，一般會出現「肝膿瘍」的患者，多數有糖尿病病史，菌種為克烈白氏菌，這位年輕患者既沒有糖尿病病史，身體健康狀況也良好，罹患肝膿瘍的機率的確非常罕見。

當天詹男到急診室時，人已經意識不清，當時情況非常危急，除了血壓掉到剩下70毫米汞柱，體溫也飆升至42℃，緊急送進加護病房穩定病情，隔天血液培養呈現陽性，確診為大腸桿菌的肝膿瘍，經用藥後，第2天病況穩定，進行肝膿瘍引流，順利復元。

王唯堯表示，肝膿瘍雖多數出現在糖尿病患者身上，但身體健康的年輕人，若長期熬夜或飲食作息不規律，健康還是會亮紅燈，建議民眾要維持規律作息及適度運動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/