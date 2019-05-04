女性慎選運動類型 減少運動尿失禁

2019-05-04

文／鄒頡龍

患者是一名40多歲女性，紮著俏麗的馬尾，一襲黑色的運動服，看起來簡潔俐落。一進診間就說：「我生過兩個小孩，最近孩子大了，比較有自己的時間，迷上健身運動。不過當在我做有氧運動跳躍的時候，竟然會漏尿…最近慢跑的時候也會漏尿，這樣正常嗎？」

近年來，我注意到因尿失禁就診的患者族群越來越年輕，並不是尿失禁年齡層下降了，而是現在的女性重視健康，經常運動，因為運動而產生的尿失禁深感困擾。

要保持適當的體重還有良好的體能，運動是不可或缺的。問題是，許多運動都可能增加腹部壓力，引發漏尿。

加強骨盆底肌肉收縮訓練

兩難之間該怎麼取捨呢？最理想的方法是，平時加強骨盆底肌肉收縮訓練，避免骨盆底衝擊的運動，可以減少運動時尿失禁的尷尬。

◎婦女做哪些運動的時候容易發生漏尿？

●蹦床（彈簧跳床，trampoline）。

●跳遠。

●體操（包括有氧運動時跳躍的動作）。

●跑步。

●籃球。

●舉重：腹部壓力上升，引發應力性尿失禁。

深蹲應同步提肛縮陰

其中值得一提的是深蹲運動，因為能夠訓練核心肌群，近來很受歡迎。但是蹲下、站起的動作可能增加腹壓。建議有尿失禁困擾的婦女，同時做「提肛縮陰」骨盆底肌肉收縮運動。

◎如果有尿失禁的問題，從事哪些運動比較理想呢？

●游泳：在水中進行的活動能夠避免地心引力的影響，對於婦女的骨盆器官不會有衝擊。

●高爾夫球。

●騎腳踏車。

◎喜愛運動但是又會發生漏尿該如何處理呢？

●使用適當的棉墊。

●運動前不要喝太多水，並排空尿液。

●加強骨盆底肌肉訓練。

●尿失禁手術治療：如果經保守治療效果不理想，手術是一個選擇。可加強尿道支撐，有效改善尿失禁的症狀。

運動有益身心！建議有漏尿困擾的婦女平時多做增強骨盆底肌肉力量的收縮運動，運動前做好防護措施，先解尿排空膀胱的尿液，都可以減少運動時尿失禁的尷尬。

（作者為中國醫藥大學附設醫院泌尿部教授級主治醫師）

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