電腦手機滑不停 操出「3C手」

2019-05-04

文／顏俊安

王小姐使用3C產品的頻率相當高，除了上班需要使用電腦之外，下班後仍不斷滑手機。有一天忽然覺得右手拇指根部疼痛不已，拇指動作也卡卡的。經過復健科醫師檢查，發現她得了「3C手」。

「3C手」其實是狄魁文氏症候群（De Quervain）的俗稱，近年來由於科技進展，因為過度使用3C產品而求診的患者也增加不少。

3C手的成因主要是過度使用拇指與手腕，伸拇短肌和拇指外展長肌與腱鞘過度摩擦，造成發炎，嚴重時甚至會沾黏影響動作。好發對象包含：過度使用手腕與拇指動作的人，例如使用電腦、手機、切菜、炒菜等，或是新手父母長時間抱小孩，姿勢不良引起，女性因為懷孕時分泌鬆弛素，且肌肉力量普遍較男性小，因此女性尤其是孕婦，發生機率更高。

拇指手腕發炎 嚴重者恐沾黏

如果懷疑是否有得了3C手，可以做簡單的自我檢測。首先手臂伸直，四指包住拇指握拳。然後朝小指方向擺動。如果拇指根部出現疼痛（圖1），可能是3C手的警訊，建議就醫做進一步檢測。

復健配合肌力訓練緩解

由於3C手肇因於過度使用，因此在急性期讓患處多休息是首要工作。建議同時尋求復健科醫師，配合物理治療熱敷、電療等治療降低患側不適感。

此外，為了達到更好的保護效果，職能治療師會製作副木（圖2），避免患者在生活中使用患處拇指時過度收縮而造成更大的傷害。

在慢性期疼痛腫脹已減緩，患者應進行拉筋與肌力訓練（圖3），目的在於伸展緊繃的肌肉，並強化肌肉力量，避免再次傷害。

拉筋的方式與前述自我檢測的方式相同，握拳往小指擺動後停留10至20秒。

肌力訓練可將手臂放在桌上，手腕以下懸空，手握寶特瓶後，手腕往上舉。可以先從空手開始練習，沒有不適再逐漸增加重量。

最重要的仍是建立良好的使用習慣，避免過度使用3C產品，用手臂出力協助等，才是預防3C手的最好方法。

（作者為衛生福利部金門醫院職能治療師）

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