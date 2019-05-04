腦麻女孩活出自信 獲周大觀獎

2019-05-04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「飛輪女孩」陳怡然出生時因缺氧腦麻，但她不被障礙禁錮，以兩指學彈鋼琴及繪畫，依然活出自信並幫助他人。

不被障礙禁錮 以兩指學琴及繪畫

中山大學社會系四年級學生陳怡然罹患先天性腦性麻痺，為了鍛鍊肌肉，從小忍痛以兩指學彈鋼琴及繪畫。儘管行動不便、說話困難，仍力拚身障生甄試考上中山，並創立粉絲專頁「飛輪女孩」，鼓舞身心障礙友人。

陳怡然獲頒二○一九周大觀熱愛生命獎學金，她領獎後表示，父母採開放式教育，鼓勵她朝興趣發展。國二時被鋼琴優美樂音吸引，學琴四年，每天苦練超過兩小時，用「兩指」演奏完成小步舞曲，曲畢獲得如雷掌聲。

陳怡然說，曾因無法上體育課，只能坐在教室，也因答題速度比同學慢，課業落後感到挫折失落，但並未放棄自我，堅持按照自我腳步，持續朝目標邁進。

就讀中山大學期間，陳怡然參加海外特派員國際新聞人才培訓營，勤奮努力拿下「最佳學習獎」。她表示，從小受母親鼓勵「可以做得到，只是需要多一點時間」，領悟到堅持才能看到自我價值，活出生命光彩。

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